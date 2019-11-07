Кристен Стюарт рассказала о своем отношении к Роберту Паттинсону

Кристен Стюарт рассказала о своем отношении к Роберту Паттинсону
Фото: Variety / Deadline

Актриса прокомментировала расставание с коллегой, а также поделилась своими чувствами к нему.

Обо всем звезда поведала в интервью на шоу Говарда Стерна. Актриса Кристен Стюарт отметила, что Роберт Паттинсон был ее первой любовью. Они провстречались несколько лет и ничего, кроме хорошего, звезда о своем бывшем возлюбленной сказать не может. Стюарт заявила, что их отношениям очень мешали журналисты и папарацци, которые преследовали пару и мешали актерам проявлять свои чувства без стеснения. Звезды даже боялись взяться за руки, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание.

Также Стюарт заверила, что вышла бы замуж за Паттинсона.

«Ко всем своим отношениям я отношусь серьезно. Я никогда не была легкомысленной»,

— объяснила Стюарт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом. Warner Bros. собирается переснять кинотрилогию – выйдет три фильма, которые снимет Мэтт Ривз. Съемки первой части начнутся либо в 2019, либо в 2020 году. Пока что никаких официальных данных ни от актера, ни от студии не поступало.

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