Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом

Паттинсон сыграет
Паттинсон сыграет "Бэтмена". Фото: Variety / Deadline

Актера, сообщают СМИ, уже утвердили на роль в супергеройском фильме.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Слухи о том, что Роберт Паттинсон сыграет Бэтмена, ходили по сети уже около месяца. Сейчас их подтверждают сразу несколько интернет-порталов, ссылаясь на свои источники.

Уточняется, что на роль также претендовали Николас Холт, но студия посчитала, что Роберт Паттинсон справится с ней лучше.

Warner Bros. собирается переснять кинотрилогию – выйдет три фильма, которые снимет Мэтт Ривз. Съемки первой части начнутся либо в 2019, либо в 2020 году. Пока что никаких официальных данных ни от актера, ни от студии не поступало.

Напоминаем, что Роберт Паттинсон известен своими ролями в саге «Сумерки», в фильмах «Помни меня», «Высшее общество», «Хорошее время» и других.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Госдуме Сергей Шнуров выступил за использование матерных слов в фильмах. В частности, речь шла о фильме Павла Лунгина «Братство», который не стали выпускать 9 мая и подождали до 10 числа. Кстати, сейчас режиссер госпитализирован.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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