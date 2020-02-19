Вандалы украли письма петербуржцев из Измайловского сада

Вандалы украли письма петербуржцев из Измайловского сада
Ящик взломали. Фото: vk.com/mtfontanka

Они взломали «Почту Ангела» и вытащили оттуда все послания.

Об этом стало известно 19 февраля. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Молодежный театр на Фонтанке». «Почту Ангела» установили в Измайловском саду – туда сотрудники театра предлагали класть письма со своими тайными желаниями. В посте сказано, что вандалы взламывают ящик не в первый раз, теперь ему необходим ремонт. Временно ящик для писем убрали.

«Нам очень жаль, что такое произошло. Как оказалось, маленький почтовый ящик не может противостоять большой человеческой непорядочности»,

— говорится в сообщении театра.

Отмечается, что вандалов могли заинтересовать подарки, которые некоторые горожане оставляли там.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вандалы испортили фасад исторического здания на Маяковского.

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