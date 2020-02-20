Супруги Погребняк публично поругались из-за челки

Мария решила сменить имидж и отстригла челку. Мужу эти перемены не понравились.

Об этом стало известно 19 февраля. Снимок Мария Погребняк выложила в своей Instagram-аккаунт. На нем девушка демонстрирует свою новую прическу с выстриженной челкой. Она спросила у подписчиков, нравится ли им ее новый имидж. Кто-то написал, что там Погребняк выглядит намного лучше и что челка ей идет. Другие же считают, что нужно срочно отращивать волосы и больше не экспериментировать.

Среди комментаторов оказался и муж, Павел Погребняк. Он написал твердое «нет», на что Мария ответила: «Ох, как же она тебе не нравится, что ты даже коммент оставил под фоткой».

Кажется, супруги немного повздорили или небольших перемен во внешности девушки. Напоминаем, что пара знакома с самой школы, но брак Мария и Павел Погребняк заключили в 2014 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мария Погребняк пригрозила бойфренду Ольги Бузовой.