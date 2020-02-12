«Порву за тебя»: Мария Погребняк пригрозила бойфренду Ольги Бузовой

Ольга Бузова повеселилась со своей подругой Марией Погребняк на дне рождении общей приятельницы. Супруга Павла Погребняка поделилась кадрами с торжества, а также сделала небольшое заявление.

Мария и Ольга дружат еще с тех времен, когда телеведущая была в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. После развода подруга поддержала Бузову и встала на ее сторону.

Накануне, 11 февраля, подруги встретились на дне рождения. Все гостьи праздника надели красивые диадемы. Ольга и Мария сделали совместное селфи, а после поделились снимком с поклонниками.

«Если что-то не так, то порву за тебя, больше не позволю никому тебя обидеть», — заявила Мария в Instagram.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о девичнике, который устроила Ольга Бузова. Сестра на празднике так и не появилась.