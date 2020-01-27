Ольга Бузова устроила огненный девичник в Москве без сестры

Певица Ольга Бузова отметила день рождения в кругу своих подруг в Москве. Поклонники заметили, что на празднике не было младшей сестры телеведущей.

Бузова недавно вернулась из романтического путешествия, которое провела с блогером Давидом Манукяном в Таиланде. 34-летняя звезда после романтического отдыха организовала девичник, собрав светских львиц в столичном ресторане.

Телеведущая провела праздник в тематике своего нового клипа «В огне». Все гости надели красные наряды. Сама же именинница облачилась в эффектное платье с глубоким декольте.

На яркой вечеринке многие ожидали увидеть сестру Ольги — Анну. Пользователи соцсети Instagram предположили, что девушки все еще в ссоре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ольга Бузова в свой праздник презентовала новую музыкальную композицию.