«В огне»: Ольга Бузова отметила свой день рождения новой песней

&#171;В огне&#187;: Ольга Бузова отметила свой день рождения новой песней
Фото: YouTube/UCzTom8k7UduI9jcs6umWD9Q

Певица и телеведущая Ольга Бузова в день своего 34-летия презентовала новую музыкальную композицию под названием «В огне».

В понедельник, 20 января, в день своего рождения Бузова опубликовала пост о своей новой песне. Пятнадцатый по счет сингл неоднозначно воспринимаемой многими звезды уже доступен на всех интернет-площадках и стриминговых сервисах.

Подписчики прониклись новым творением певицы и оставили множество восхищенных комментариев. Отметим, что на данный момент Бузова отдыхает в Таиланде вместе со своим возлюбленным, 26-летним блогером Давидом Манукяном.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что младшая сестра Ольги Бузовой, Анна, поздравила именинницу, несмотря на разлад между ними. Бузова прохладно поблагодарила сестру за поздравления. Ссора длится уже несколько месяцев. Поводом для конфликта стал материальный вопрос.

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