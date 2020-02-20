Имя Анатолия Собчака присвоят Международному банковскому институту

В четверг, 20 февраля в Международном банковском институте состоится заседание Ученого совета, посвященное присвоению институту имени первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.

В заседании примут участие член Совфеда, вдова Собчака Людмила Нарусова, глава комитета науке и высшей школы Андрей Максимов, глава комитета по культуре Константин Сухенко, представители ЗакСа и члены Совета ректоров вузов Петербурга.

Институт был создан в 1991 году при поддержке мэра Петербурга Анатолия Собчака, все последующие годы он поддерживал его деятельность, все годы руководства городом он поддерживал деятельность вуза.

Анатолий Собчак скончался 19 февраля 2000 года.на 63-м году жизни от сердечного приступа. Он был мэром Петербурга с 91-го по 96-й год. При Собчаке Ленинграду было возвращено историческое название — Санкт-Петербург. До начала политической карьеры он преподавал на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге прошла торжественная церемония памяти первого мэра города Анатолия Собчака. После церемонии на кладбище участники отправились на Васильевский остров к памятнику первому мэру. У монумента прошла торжественная церемония с оркестром.