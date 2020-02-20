СКА дома сыграет с нижегородским «Торпедо»

СКА сыграет с нижегородским «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

СКА находится на втором место в турнирной таблице Западной конференции с 87 очками. «Торпедо» занимает восьмое место на Западе, имея в своем активе 60 очков.

Матч пройдет в Ледовом дворце. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В честь 23 Февраля армейцы выйдут на лед в специальной форме.

Напомним, 13 февраля СКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2. В составе СКА заброшенными шайбами отличились Ярно Коскиранта, Йонас Кемппайнен и Йори Лехтеря. В составе «Торпедо» шайбы забросили Кирилл Ураков и Дамир Жафяров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.