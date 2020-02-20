«Минеры» обещают волну эвакуаций на Евро-2020

В Петербурге началась очередная эвакуация судов. Анонимные сообщения о минировании получили районные суды.

В городе эвакуируют Петродворцовый, Василеостровский, Красногвардейский и Октябрьский районные суды, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. «Минеры в своем послании пригрозили волной эвакуаций во время ЕВРО-2020.

«Как заявлялось ранее — крепитель люди, скоро лето. Будет пущена волна звонков на стадионы, транспорт, гостиницы, общепит», — говорится в тексте письма.

Письма с угрозами взрыва начали приходить в конце ноября 2019 года. Анонимы грозятся рассылать сообщения до тех пор, пока не получат 120 биткоинов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 24 января, в Петербурге эвакуировали 31 тыс. 486 человек. На наличие опасных предметов провели 1 тыс. 680 объектов, в том числе, здания Правительства Петербурга, Законодательного собрания, налоговых органов и прокуратуры.