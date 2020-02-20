Турнир по мини-футболу ограничит движение транспорта в Петербурге

Движение транспорта будет ограничено в центре города на Неве в субботу, 22 февраля. Ограничения движения связано со съемками фильма и турнира по мини-футболу.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, турнир по мини-футболу пройдет в честь памяти сотрудников пожарной охраны, которые погибли при исполнении служебного долга. Турнир будет благотворительным. Его проведет главное управление МЧС по городу.

Так, в эту субботу будет перекрыт участок Итальянской улицы от Садовой до Манежной площади. Проезд по этому участку будет закрыт с семи утра до пяти вечера.

Также будет запрещена остановка для транспорта на Манежной площади и около дома №4 по Кленовой улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта на Софийской и Моисеенко ограничат.