В Ленобласти юноша украл 25 метров кабеля с ж/д станции

Кабель был украден с ж/д станции. Фото: pixabay

Кабель был украден с ж/д станции. Фото: pixabay

Транспортная полиция раскрыла кражу 25 метров кабеля с железнодорожной станции Веймарн в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте, правоохранителями установлено, что 19-летний ленинградец тайно проник на территорию дежурного пункта контактной сети ж/д станции Веймарн и украл 25 метров кабеля. Организация оценила ущерб в 17 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

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