Суды Петербурга вернулись к работе после эвакуаций

Суды Петербурга вернулись к работе после эвакуаций
Людей вывели на холод. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Районные суды Петербурга вернулись к работе после эвакуаций. Деятельность их была временно прервана из-за анонимных сообщений о минировании.

Письма с угрозами взрыва пришли на электронные адреса судов. Опасных предметов не обнаружили.

Эвакуации проходили в Петродворцовом, Василеостровском, Красногвардейском и Октябрьском районных судах. Кроме того, «минеры в своем послании пригрозили волной эвакуаций во время ЕВРО-2020.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 24 января, в Петербурге эвакуировали 31 тыс. 486 человек. На наличие опасных предметов провели 1 тыс. 680 объектов, в том числе, здания Правительства Петербурга, Законодательного собрания, налоговых органов и прокуратуры.

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