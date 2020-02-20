РЖД предупредил пассажиров об изменении расписания поездов «Сапсан» и «Невский экспресс»

РЖД предупредил пассажиров об изменении расписания поездов &#171;Сапсан&#187; и &#171;Невский экспресс&#187;
В этот период нужно будет внимательно следить за расписанием. Фото: Baltphoto

Данные временные изменения будут введены в связи работами по модернизации комплекса объектов на перегоне Решетниково-Клин и на станции Поварово — 1. Об этом сообщает сайт РЖД.

Некоторые поезда в этот период будут отменены: с 13 мая по 24 мая не будут ходить поезда №765, №776. А 16, 17, 23 и 24 мая не будут отправляться составы: №761, №762, №763 и №764.

Также, были опубликованы актуальные изменения по времени отправки и прибытия других поездов «Сапсан» и «Невский экспресс».

РЖД просят пассажиров внимательно ознакомиться с информацией и тщательно планировать свои поездки в эти даты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД запустит 70 дополнительных поездов в февральские праздники. Россияне часто путешествуют в февральские праздники, поэтому, чтобы для всех хватило места в поездах, было данное принято решение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
изменения работы невский экспресс ржд сапсан
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург стал популярным свадебным городом для иностранцев
Задержан подозреваемый в убийстве, который сбежал по дороге в суд
В Петербурге сносят незаконные павильоны с выпечкой и овощами
РЖД предупредил пассажиров об изменении расписания поездов ...
Жители ЖК «Ласточкино гнездо» разобрались с «мастером ...
«Ростех» и его новая разработка составят конкуренцию бизнесу ...
В Петербурге приступили к реставрации фасадов Круглой бани
Посетителей бассейна в Петербурге эвакуировали из-за короткого замыкания