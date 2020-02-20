РЖД предупредил пассажиров об изменении расписания поездов «Сапсан» и «Невский экспресс»

В этот период нужно будет внимательно следить за расписанием. Фото: Baltphoto

В этот период нужно будет внимательно следить за расписанием. Фото: Baltphoto

Данные временные изменения будут введены в связи работами по модернизации комплекса объектов на перегоне Решетниково-Клин и на станции Поварово — 1. Об этом сообщает сайт РЖД.

Некоторые поезда в этот период будут отменены: с 13 мая по 24 мая не будут ходить поезда №765, №776. А 16, 17, 23 и 24 мая не будут отправляться составы: №761, №762, №763 и №764.

Также, были опубликованы актуальные изменения по времени отправки и прибытия других поездов «Сапсан» и «Невский экспресс».

РЖД просят пассажиров внимательно ознакомиться с информацией и тщательно планировать свои поездки в эти даты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД запустит 70 дополнительных поездов в февральские праздники. Россияне часто путешествуют в февральские праздники, поэтому, чтобы для всех хватило места в поездах, было данное принято решение.