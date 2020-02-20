В Финляндии наступила весна: медведи вышли из спячки

В финском зоопарке Коркеассари, который находится в Хельсинки, проснулись бурые медведи.

Два месяца назад, в декабре, две самки предались сладкой зимней спячке. Но пробыли в ней всего лишь 2 месяца.

Сейчас они так активно бодрствуют, будто весна для них уже наступила.

Сразу после того как две самки бурых медведей покинули свои уютные берлоги, они направились поедать вкусности, среди которых были представлены морковь, салат, яблоки и ряпушка.

Медведицам из финского зоопарка по 19 и 14 лет.

Несмотря на ранее пробуждение, животные хорошо спали в течение всего времени спячки.

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