Ленинградский зоопарк показал «первые шаги» малыша кенгуру

Работники Ленинградского зоопарка продемонстрировали в соцсетях, как маленький кенгуру впервые выбирается из маминой сумки.

Малыш появился на свет около полугода назад и только недавно стал показываться сотрудникам зоопарка. В течение шести месяцев кенгурёнок набирался сил и рос, надежной защищенный в сумке своей мамы по имени Хлоя. Забавную фотографию малыша-кенгурёнка опубликовали в официальной группе Ленинградского зоопарка во «Вконтакте».

Работники зоопарка отмечают, что детёныши кенгуру рождаются на свет совсем крошечными, их вес составляет примерно 1 грамм, а размер измеряется в миллиметрах. При этом пол кенгурёнка определить не удастся до тех пор, пока зверек не начнет передвигаться по вольеру самостоятельно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru рассказывала о самых крепких семейных парах среди животных Ленинградского зоопарка.