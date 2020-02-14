В Ленинградском зоопарке рассказали о самых крепких парах

Ко Дню всех влюбленных в Ленинградском зоопарке вспомнили о самых крепких парах среди животных. Друг друга нашли львы Адам и Таисия, черные макаки Мишель и Жорж, полярные совы Фредди и Мира и другие.

Как рассказали gazeta.spb.ru в Ленинградском зоопарке, одна из самых крепких пар — львы Адам и Таисия. Невозмутимый самец и львица с ярким характером познакомились в 2012 году. Первое время они общались через решетку, а затем начали жить вместе. Несмотря на разницу в возрасте и характерах, у них сложились нежные и гармоничные отношения. В 2016 году у них родились три львенка.

Еще одной парой стали пумы Бонифаций и Синди. Дикую кошку из Зеленогорска привезли в Ленинградский зоопарк специально в пару к Бонифацию. Первое время они привыкали друг к другу в соседних вольерах, но уже несколько лет живут вместе.

Черные макаки Мишель и Жорж — многодетные родители. Она — заботливая и внимательная мама, а он — глава семьи. Вместе они образуют очаровательную пару, которую обожают большинство посетителей зоопарка.

В 2018 году парой стали мартышки Бразза Депп и Чуча. В Петербург они прибыли из Ижевска и отлично адаптировались друг к другу. Их связывают нежные и заботливые отношения.

«А мы, в свою очередь, надеемся на их скорое потомство», — отметили в зоопарке.

Неожиданно крепкой парой стали росомахи Нарьян и Майя. Поселившись вместе, они не проявляли друг к другу никакого интереса, и это не удивительно. По природе росомахи — одинокие животные, которые нуждаются в общении только в брачный период. Однако внезапно между росомахами что-то изменилось. Сейчас Нарьян и Майя почти неразлучны и часто придумывают вместе новые развлечения.

Полярные совы Фредди и Мира — невероятно романтичная пара, которая каждый год радует сотрудников зоопарка потомством. С 2013 года у них родились 19 совет. Фредди родился в центре разведения исчезающих видов в Англии, в 2013 году он прибыл в Ленинградский зоопарк, где и встретился с Миррой.

Среди крепких пар также белорукие гиббоны Персей и Габина, зеленые игуаны Зеля и Кристина, львинохвостые макаки Даман и Алиса, японские макаки Кёто и Миа, неразлучники, японские журавли Кобе и Фанабаши, бакланы и андские кондоры Мальчик и Ева.

Пара сурков Ижорик и Августина в список самых крепких пар не вошла, но в искренности их чувств можно не сомневаться. В зоопарк они прибыли вместе с подругой Отрадой, но быстро отделились от неё и образовали крепкую пару. Первую же зиму они провели в норке вместе, а затем стали родителями трех детенышей. Недавно Ижорик и Августина пробудились ото сна.

«Их соседка и детеныши еще спят. А они недавно проснулись. Видимо, растолкали друг друга. Сейчас гуляют вдвоем, друг с другом общаются», — рассказали gazeta.spb.ru в зоопарке.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что в Ленинградском зоопарке объявили конкурс на имя для детеныша бурого капуцина.