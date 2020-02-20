Возлюбленная Аль Пачино рассталась с ним из-за его пожилого возраста

Израильская актриса Мейталь Дохан рассказала израильским СМИ подробности их отношений. Она отметила, что поняла, что Пачино уже слишком старый для неё. Хоть она его и любила, особенности пожилого возраста стали давать о себе слишком часто. Актриса поняла, что такая жизнь не для неё. Об этом сообщает Daily Mail.

Помимо этого, Дохан намекнула на скупость актера. По ее словам, за все время отношений, она получила от него всего один букет цветов, хоть и обладает большим денежным достатком, которые ему принесли многочисленные роли.

Неизвестно, будет ли долго грустить Аль Пачино, ведь он известен большим количеством романов. Правда, в браке он не был ни разу. Зато у него есть двое дочерей и сын.

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