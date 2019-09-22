Сталлоне рассказал, кому еще могла достаться роль Рэмбо

Сильвестр Сталлоне в фильме "Рэмбо: Первая кровь" 1982 года.

Сильвестр Сталлоне в фильме "Рэмбо: Первая кровь" 1982 года.

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне рассказал в интервью журналистам о его конкурентах на роль во франшизе «Рэмбо».

Первый фильм из серии боевиков о Рэмбо режиссера Теда Котчеффа вышел в 1982 году. На главную роль в ленте претендовали многие знаменитые актеры голливудского кинематографа восьмидесятых.

Как рассказал сам исполнитель роли ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо — Сильвестр Сталлоне, на его роль претендовали Пол Ньюман, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джеймс Гарнер, Райан О’Нил, Стив Маккуин и Дастин Хоффман.

В интервью изданию The Hollywood Reporter Сталлоне отметил, что Рэмбо должен был «принадлежать к той части общества, с которой зритель мог бы себя идентифицировать».

Ранее GazetaSPb сообщала, что определен самый провальный фильм в истории Голливуда. Самым провальным фильмом в истории современного кинематографа признали фантастический боевик «Джон Картер» от студии Disney.