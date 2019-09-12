Определен самый провальный фильм в истории Голливуда

Самым провальным фильмом в истории современного кинематографа признали фантастический боевик «Джон Картер» от студии Disney. Фильм вышел на экраны в 2012 году и принес студии ощутимые убытки.

«Джон Картер» режиссера Эндрю Стэнтона обошелся создателям в более чем 363,7 млн долларов с учетом маркетинга, сообщает The Hollywood Reporter. При этом в прокате фильм заработал сравнительно скромные 284 млн долларов, из них — 33 млн в России.

Создатели пытались уменьшить убытки, но они в конечном итоге составили 136,6 млн. Это делает «Джона Картера» самым провальным в истории современного Голливуда.

Фильм снят по мотивам романа Эдгара Райса Берроуза «Принцесса Марса». Сюжет повествует о приключениях ветерана Гражданской войны Джона Картера на Марсе. Он оказывается в плену у воинственных туземцев и пытается спасти принцессу. Главную роль в картине исполнил Тейлор Китч.

Оценка фильм на imbd — 6,6. Российские зрители поставили картине чуть больше баллов — 6.9.

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