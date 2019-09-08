Джиллиан Андерсон сыграет в «Короне» Маргарет Тэтчер

Американо-британская актриса Джиллиан Андерсон, известная по роли агента Скалли в «Секретных материалах», присоединилась к касту сериала «Корона». Она сыграет премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

«Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в «Короне». Четвертый сезон, сейчас в производстве», — сообщили в официальном твиттере сериала.

Андерсон призналась, что очень взволнована из-за роли и присоединения к сериалу. Тэтчер, как отметила актриса, была сложной и противоречивой женщиной.

Сериал «Корона» рассказывает о жизни британской королевской семьи в середине XX века. Сюжет сконцентрирован на королеве Елизавете II. В первых двух сезона эту роль на экране воплотила Клер Фой. В третьем и четвертом сезоне королеву сыграет Оливия Колман.

Сериал выходит на Netflix. Премьера третьего сезона намечена на 17 ноября 2019 года. Дата выхода четвертого сезона пока неизвестна. Предположительно, премьера состоится в 2020 году.

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