Индексация пенсии учительницы из Челябинска составила 1 рубль 10 копеек

Пожилая жительница Челябинска пожаловалась Владимиру Путину на оскорбительную прибавку к пенсии в размере 1 рубля 10 копеек.
«Прибавку» челябинка отправила российскому лидеру вместе с полным искреннего негодования обращением. Представитель регионального Пенсионного фонда объяснил, что размер индексации страховой пенсии вычисляется индивидуально и зависит от множества факторов.
Учитываются стаж, количество пенсионных коэффициентов, суммы уплаченных страховых взносов. У пенсионерки из Челябинска пенсия ниже прожиточного минимума, поэтому ей доплачивают 972 рубля 45 копеек до прожиточного минимума. После январской индексации выплаты жительнице Челябинска повысили на 509,48 рублей, отметили в ПФР.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 июля выплаты пенсионерам будут производиться только на карты «Мир».