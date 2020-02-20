Индексация пенсии учительницы из Челябинска составила 1 рубль 10 копеек

"После индексации с 1 января 2020 года на 6,6% пенсионер получил прибавку к пенсии сверх прожиточного минимума в размере 509,48 рублей. В итоге выплаты пенсионеру составили 9200,48 рублей", - рассказали в ПФР. Фото: pixabay.com

"После индексации с 1 января 2020 года на 6,6% пенсионер получил прибавку к пенсии сверх прожиточного минимума в размере 509,48 рублей. В итоге выплаты пенсионеру составили 9200,48 рублей", - рассказали в ПФР. Фото: pixabay.com

Пожилая жительница Челябинска пожаловалась Владимиру Путину на оскорбительную прибавку к пенсии в размере 1 рубля 10 копеек.

«Прибавку» челябинка отправила российскому лидеру вместе с полным искреннего негодования обращением. Представитель регионального Пенсионного фонда объяснил, что размер индексации страховой пенсии вычисляется индивидуально и зависит от множества факторов.

Учитываются стаж, количество пенсионных коэффициентов, суммы уплаченных страховых взносов. У пенсионерки из Челябинска пенсия ниже прожиточного минимума, поэтому ей доплачивают 972 рубля 45 копеек до прожиточного минимума. После январской индексации выплаты жительнице Челябинска повысили на 509,48 рублей, отметили в ПФР.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 июля выплаты пенсионерам будут производиться только на карты «Мир».