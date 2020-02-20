Пенсионеры будут переведены на карты «Мир» с 1 июля

Пенсионеры будут переведены на карты &#171;Мир&#187; с 1 июля
Пенсионер будет по-прежнему вправе выбрать занимающуюся доставкой пенсии организацию. Фото: pixabay

В Пенсионном фонде России напомнили, что с середины лета пенсионеры будут получать выплаты исключительно на карты «Мир».

Как поясняет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ПФР, переход на карты «Мир» связан с требованием федерального закона, а не требованием банков или самого фонда. В ПФР отметили, что процесс перехода запущен уже давно и без пенсий никто не останется.

В фонде пояснили, что пенсионер будет по-прежнему вправе выбрать занимающуюся доставкой пенсии организацию, а также способ получения пенсии. Если пенсионер выберет способ получения выплат на банковскую карту, то это будет исключительно карта «Мир»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским пенсионерам назначат региональную доплату.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карта "мир" пенсия пфр
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Решил похмелиться»: в Ленобласти житель украл иконы и медали ...
Региональный Фонд помощи дольщикам достроит ЖК «Ёлки Вилладж»
В Петербурге задержана контрафактная обувь Adidas и ткань Burberry из Китая
Беглов открыл спорткомплекс «Алмаз-Антей» в Невском районе Петербурга
Кроме Петербурга: названы регионы с наибольшим ростом зарплат в 2020 году
Пенсионеры будут переведены на карты «Мир» с 1 июля
Петербургским пенсионерам назначат региональную доплату
Песков дал комментарий по поводу вопроса петербурженки Владимиру Путину