Пенсионеры будут переведены на карты «Мир» с 1 июля

В Пенсионном фонде России напомнили, что с середины лета пенсионеры будут получать выплаты исключительно на карты «Мир».

Как поясняет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ПФР, переход на карты «Мир» связан с требованием федерального закона, а не требованием банков или самого фонда. В ПФР отметили, что процесс перехода запущен уже давно и без пенсий никто не останется.

В фонде пояснили, что пенсионер будет по-прежнему вправе выбрать занимающуюся доставкой пенсии организацию, а также способ получения пенсии. Если пенсионер выберет способ получения выплат на банковскую карту, то это будет исключительно карта «Мир»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским пенсионерам назначат региональную доплату.