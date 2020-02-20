Петербургским пенсионерам назначат региональную доплату

В Санкт-Петербурге пожилым горожанам начнут выплачивать региональные доплаты к пенсии. Постановление о дополнительных выплатах было подписано петербургским губернатором Александром Бегловым.

Решение о выплате региональных доплат было принято по причине низкого уровня материального обеспечения пожилых петербуржцев. Ранее, до 2020 года, пенсионеры получали дополнительные выплаты за счет федерального бюджета, теперь они будут выплачиваться из городского.

Так, размер прожиточного минимума пожилого жителя Петербурга на 2020 год составляет 9 514 рублей, а в целом по России он составляет 9 311 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин ответил, как прожить на пенсию в 10800 рублей. Путин выслушал жалобы на социальные проблемы горожан и, в частности, финансовые проблемы.