Путин ответил, как прожить на пенсию в 10800 рублей

Президент напомнил, что не так давно был принят пакет мер для поддержки многодетных (и не только) семей, а также принято решение о повышении пенсии по инвалидности. Фото: kremlin.ru

Президент напомнил, что не так давно был принят пакет мер для поддержки многодетных (и не только) семей, а также принято решение о повышении пенсии по инвалидности. Фото: kremlin.ru

Приехав в Петербург, чтобы почтить память первого мэра города, Анатолия Собчака, президент России рассказал о своей зарплате и ответил, как прожить на пенсию в 11 тысяч рублей.

Жительница Северной столицы поинтересовалась у российского лидера, как можно выжить, получая пенсию в размере 10800 рублей. «Думаю, что очень трудно», — ответил Владимир Путин. Вслед за этим женщина отметила, что зарплата президента явно больше.

На это глава государства заявил, что его заработная плата далеко не самая высокая в стране. «Есть гораздо более высокие зарплаты», — добавил президент. Путин выслушал жалобы на социальные проблемы горожан и, в частности, финансовые проблемы. Он отметил, что власти активно развивают программы поддержки малоимущих граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.