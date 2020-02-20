Анна Седокова кардинально сменила имидж

Артистка призналась, что это её первая в жизни чёлка. Фото: Instagram @annasedokova

Артистка призналась, что это её первая в жизни чёлка. Фото: Instagram @annasedokova

Экс-участница «ВИА Гра» впервые в жизни кардинально изменила внешность. Звезда шокировала поклонников своей челкой.

За все время своей карьеры, сценический образ артистки оставался неизменным. Седокова представала в разных нарядах, но прическа всегда была одна и та же — пышные волнистые волосы и открытый лоб. В среду, 19 февраля, певица поделилась в своем Instagram видео, в котором предстала в неожиданном амплуа.

«99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать», — отметила поп-звезда. При этом поклонники крайне негативно отнесли к переменам во внешности артистки. Её буквально завалили сообщениями о том, что вскоре челка будет приносить ужасные неудобства. Многие просят Седокову как можно скорее отрастить челку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на концерте в Брянске Ольга Бузова прыгнула в толпу, однако фанаты не поймали звезду.