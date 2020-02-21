Квартиру директора спортшколы на Гастелло обчистили на 380 тысяч

Квартиру директора спортшколы на Гастелло обчистили на 380 тысяч
Из квартиры украли шубу. Фото: pixabay.com

В Московском районе Петербурга неизвестные проникли в квартиру директрисы спортивной школы. С собой они забрали драгоценности, норковую шубу и деньги.

Кража произошла 19 февраля между 15 и 19 часами. Неизвестные путем подбора ключей пробрались в квартиру дома 11 по улице Гастелло. Оттуда они забрали 120 тыс. рублей, ювелирные изделия и шубу, после чего скрылись.

«Сумма материального ущерба составила 380 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Полицейские принимают меры по розыску и задержанию неизвестного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры врача на Богатырском проспекте в Приморском районе Петербурга вынесли имущество и деньги на 6 млн рублей.

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