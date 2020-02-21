В Петербурге пройдет турнир по боксу Николая Валуева

Турнир пройдет с 27 февраля по 1 марта. Фото: valuevsport.ru

Турнир пройдет с 27 февраля по 1 марта. Фото: valuevsport.ru

В Петербурге 27 февраля стартует двенадцатый Открытый турнир по боксу среди юношей на призы чемпиона мира в супертяжелом весе Николая Валуева.

Торжественное открытие турнира состоится 28 февраля в 15:00 в Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района. В этот же день начнутся финальные бои и награждение участников.

В турнире встретятся боксеры двух возрастных категорий. Сразится в 14 весовых категория предстоит старшим юношам 2004 — 2005 годов рождения, а также юношам 2006 — 2007 г.р. Младшие участники разделены на 6 весовых категорий.

Награды победителям и призерам 1 марта вручит депутат Госдумы РФ и чемпион мира среди профессионалов в супертяжелом весе Николай Валуев.

Среди участников — команды из Армении, Белоруссии, Греции, Луганской народной республики, Узбекистана и более десяти регионов России, сообщает медиацентр правительства Петербурга.

В прошлом году в турнире приняли участие 297 спортсменов из Петербурга, России и стран ближнего зарубежья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 22 февраля пройдет турнир по мини-футболу.