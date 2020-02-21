Форточник украл у уборщицы Мариинки украшения на 334 тысячи

В Невском районе Петербурга обчистили квартиру уборщицы Мариинского театра. Неизвестный проник внутрь через форточку и забрал ювелирные украшения на 334 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сообщение о краже в доме 10/2 по Искровскому проспекту поступило вечером в среду, 19 февраля. Женщина сообщила, что неизвестный пробрался в её квартиру на первом этаже.

С собой он забрал две цепочки, пять пар сережек, восемь колец и три браслета. Сумма ущерба оценивается в 334 тыс. рублей.

Сигнализация в квартире уборщицы Мариинского театра не установлена. Камер видеонаблюдения на месте также нет. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Полиция разыскивает злоумышленника и похищенные украшения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обчистили квартиру директрисы спортивной школы. С собой неизвестные забрали драгоценности, норковую шубу и деньги. Сумма ущерба составила 380 тыс. рублей.