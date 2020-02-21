Форточник украл у уборщицы Мариинки украшения на 334 тысячи

Форточник украл у уборщицы Мариинки украшения на 334 тысячи
Уборщицу оставили без украшений. Фото: pixabay.com

В Невском районе Петербурга обчистили квартиру уборщицы Мариинского театра. Неизвестный проник внутрь через форточку и забрал ювелирные украшения на 334 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сообщение о краже в доме 10/2 по Искровскому проспекту поступило вечером в среду, 19 февраля. Женщина сообщила, что неизвестный пробрался в её квартиру на первом этаже.

С собой он забрал две цепочки, пять пар сережек, восемь колец и три браслета. Сумма ущерба оценивается в 334 тыс. рублей.

Сигнализация в квартире уборщицы Мариинского театра не установлена. Камер видеонаблюдения на месте также нет. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Полиция разыскивает злоумышленника и похищенные украшения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обчистили квартиру директрисы спортивной школы. С собой неизвестные забрали драгоценности, норковую шубу и деньги. Сумма ущерба составила 380 тыс. рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Искровский проспект кража мариинский театр новости спб уборщица
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Блокадную булочную на Каменноостровском заменит заведение «Вольчека»
На Кировском заводе рабочего насмерть придавило противовесом лифта
Форточник украл у уборщицы Мариинки украшения на 334 тысячи
Петербургское метро обзаведется связью МТС этим летом
Жертвы секты «Орден Пути» потеряли 10 млн рублей
Четырехлетнюю девочка нашли мертвой в Приморском районе
Смольный отдаст 100 млн рублей за экспозицию «Бункер Жданова»
ДТП спровоцировало серьезные пробки в Красном Селе