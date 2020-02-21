Суд отказался наказывать коммунистов за несогласованное шествие у «Авроры»

Петроградский районный суд Петербурга прекратил производство по делам коммунистов, задержанных на несогласованном шествии «Цветы Авроре» 7 ноября. В их действиях не выявлено состава административного правонарушения.

Иски были поданы к Андрею Гапишко, Игорю Кузьмину, Евгению Лапаеву, Олегу Карабуту, Сергею Ефимову и Григорию Меньшикову.

«Участники несогласованного шествия вину не признали», — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Установлено, что участники шествия размахивали красными флагами с надписью КПРФ и скандировали лозунги: «Ленин», «Комсомол» и «Партия», а само мероприятие проводилось с нарушением требований закона «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях».

При этом, как отметили в пресс-службе, протокол доставления и протокол об административном нарушении были составлены с нарушениями, а вина лиц, участвующих в шествии, не доказана.

«Информация, указанная в рапортах сотрудников полиции не достоверна. Характер согласования публичного мероприятия уведомительный, а не разрешительный», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, на шествии в Петербурге задержали десять человек. Всех их отпустили без протоколов, рассказали в городском комитете КПРФ.