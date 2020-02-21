В Ленобласти завершился этап Кубка Европы по фристайлу

В Ленобласти завершился этап Кубка Европы по фристайлу
Среди победителей много россиян. Фото: ЛенТВ24

Позади два дня напряженных соревнований.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщает ЛенТВ24. Этап Кубка Европы по фристайлу состоялся на «Красном озере». В нем приняли участие более 60 спортсменов, которые приехали со всех уголков континента. Несмотря на аномально теплую зиму, организаторам удалось создать трассу, выдержавшую сотни спусков. Спортсмены показали несколько сложнейших трюков: в том числе винт и корк. Почти все из них жаловались на погодные условия, но отмечали, что так даже интересней.

В итоге первое место заняла француженка, а наша спортсменка, Екатерина Огнева, оказалась на третьем месте. Зато все три места среди мужчин достались россиянам. Уже в марте они покорят склоны на Кубке губернатора.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге отобрали 1200 волонтеров на ЕВРО-2020. Средний возраст набранных волонтеров в Петербурге составляет 26 лет, а самому старшему волонтеру 81 год.

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