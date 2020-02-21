В Ленобласти завершился этап Кубка Европы по фристайлу

Позади два дня напряженных соревнований.
Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщает ЛенТВ24. Этап Кубка Европы по фристайлу состоялся на «Красном озере». В нем приняли участие более 60 спортсменов, которые приехали со всех уголков континента. Несмотря на аномально теплую зиму, организаторам удалось создать трассу, выдержавшую сотни спусков. Спортсмены показали несколько сложнейших трюков: в том числе винт и корк. Почти все из них жаловались на погодные условия, но отмечали, что так даже интересней.
В итоге первое место заняла француженка, а наша спортсменка, Екатерина Огнева, оказалась на третьем месте. Зато все три места среди мужчин достались россиянам. Уже в марте они покорят склоны на Кубке губернатора.
Видео: ЛенТВ24
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге отобрали 1200 волонтеров на ЕВРО-2020. Средний возраст набранных волонтеров в Петербурге составляет 26 лет, а самому старшему волонтеру 81 год.