В Приморском районе петербурженка избила педагога

У женщины диагностировали сотрясение мозга и ушиб головы.

Об это стало известно сегодня, 22 февраля. Обо всем рассказала мама одного из учеников гимназии №540 на своей странице во «Вконтакте». Она написала, что все случилось еще в пятницу в школьном дворе. Мать пятиклассницы пришла туда и начала оскорблять педагога по непонятной причине. Женщина угрожала той влиятельным супругом, а затем нанесла ей удары по лицу и голове руками и сумкой.

В результате воспитательница получила серьезные травмы и была госпитализирована. Родители других школьников написали на странную женщину жалобу. По предварительным данным, она повела себя так из-за замечания в адрес дочери.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Псковской области школьник ударил учительницу. Парень побил педагога на глазах у одноклассников. Все в этот момент засмеялись.