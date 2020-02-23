Женщина на Peugeot толкнула автобус под цементовоз на Нарве

Авария произошла на автодороге "Нарва". Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Авария произошла на автодороге "Нарва". Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В поселке Черемыкино Ленинградской области 23 февраля произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Он выехал на встречную полосу после столкновения с автомобилем Peugeot.

Авария произошла около 8:55 утра на 55 км автодороги «Нарва». Женщина 1988 года рождения, находящаяся за рулем Peugeot, на перекрестке не уступила дорогу рейсовому автобусу «ПАЗ». Он следовал по маршруту Петербург — Сланцы.

В результате столкновения автобус выехал на встречную полосу и по касательной задел КамАЗ-цементовоз. За рулем грузового авто находился мужчина 1972 года рождения.

«Пассажирка автомобиля Peugeot и водитель автобуса «ПАЗ» получили травмы различной степени тяжести. Каретой скорой помощи были доставлены в ЦРБ города Ломоносова», — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге столкнулись автобус и BMW. Иномарка в результате ДТП превратилась в груду металлолома.