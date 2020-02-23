В Петергофе BMW превратилась в груду металла, столкнувшись с автобусом

"Второй день рождения у ребят", - пишут интернет-пользователи. Фото: https://vk.com/spb_today

"Второй день рождения у ребят", - пишут интернет-пользователи. Фото: https://vk.com/spb_today

В Петергофе столкнулись автобус и иномарка. BMW не подлежит восстановлению, вся передняя часть машины буквально смята.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье, 23 февраля. Об аварии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На перекрестке Правленской улицы и Санкт-Петербургского проспекта легковушка влетела в припаркованный автобус.

«BMW в утиль. Все живы», — отметил автор публикации. По данным УГИБДД, двое находившихся в BMW мужчин, 32-летний водитель и 39-летний пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Северной столицы под колеса автомобиля попал мужчина. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. К несчастью, он скончался на месте от полученных травм.