В Петергофе BMW превратилась в груду металла, столкнувшись с автобусом

В Петергофе BMW превратилась в груду металла, столкнувшись с автобусом
"Второй день рождения у ребят", - пишут интернет-пользователи. Фото: https://vk.com/spb_today

В Петергофе столкнулись автобус и иномарка. BMW не подлежит восстановлению, вся передняя часть машины буквально смята.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье, 23 февраля. Об аварии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На перекрестке Правленской улицы и Санкт-Петербургского проспекта легковушка влетела в припаркованный автобус.

«BMW в утиль. Все живы», — отметил автор публикации. По данным УГИБДД, двое находившихся в BMW мужчин, 32-летний водитель и 39-летний пассажир госпитализированы в тяжелом состоянии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Северной столицы под колеса автомобиля попал мужчина. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. К несчастью, он скончался на месте от полученных травм.

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