В Гатчинском районе насмерть сбили мужчину

Он переходил дорогу, когда на него наехал автомобиль. Инцидент произошел вне «зебры».

Об этом стало известно сегодня вечером, 22 февраля. Обо всем рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Ленинградской области. Все случилось под Тайцами в Гатчинском районе. Мужчина переходил дорогу вне «зебры», когда на него наехал автомобиль марки «Санг Енг». Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался прямо на месте происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП в Ушаках погибли два водителя и пострадали пассажиры. В результате водитель первого автомобиля получил травмы, а пассажир погиб, а во второй машине скончался водитель и пострадали дети.