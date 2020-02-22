В ДТП в Ушаках погибли два водителя и пострадали пассажиры

В ДТП в Ушаках погибли два водителя и пострадали пассажиры
В жутком ДТП погибли двое. Фото: vk.com/dtp47rus

Два автомобиля столкнулись «лбами» в темноте.

Все случилось сегодня вечером, 22 февраля. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Ленинградская область Он-лайн». Авария произошла в селе Ушаки на проспекте Кирова – там столкнулись «Нисан» и «Шкода». Что стало причиной инцидента – непонятно, это предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. В результате водитель первого автомобиля получил травмы, а пассажир погиб, а во второй машине скончался водитель и пострадали дети.

По предварительным данным, транспортные средства устроили ДТП из-за плохих погодных условий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что массовая авария заблокировала проезд трамваев у метро «Звездная». На рельсах стоят фургон, легковушка-такси и автобус. Обстоятельства аварии пока неизвестны.

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