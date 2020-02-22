Массовая авария заблокировала проезд трамваям у метро «Звездная»

Массовая авария заблокировала проезд трамваям у метро &#171;Звездная&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге возле станции метро «Звездная» столкнулись сразу несколько машин и, возможно, автобус. Участники аварии перегородили движение трамваев в обе стороны.

Все произошло в субботу, 22 февраля, на перекрестке улиц Ленсовета и Звездной. Разбитый транспорт заблокировал проезд по трамвайным путям.

«Таксист летел по путям встречного направления», — написала подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На рельсах стоят фургон, легковушка-такси и автобус. Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Выборгском районе спасатели вытащили из озера тела трех рыбаков. Мужчины провалились под лед.

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Массовая авария заблокировала проезд трамваям у метро «Звездная»
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