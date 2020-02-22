В Выборгском районе три рыбака провалились под лед и погибли

В Выборгском районе Ленобласти три рыбака утонули в озере. Они провалились под лед.

Трагедия случилась в субботу, 22 февраля, на озере Вишневского в поселке Красносельский. Спасательные службы вызвали очевидцы. Они рассказали, что в озере утонули три рыбака-любителя.

Как сообщили в пресс-служб ГУ МЧС РФ по области, к месту происшествия оперативно прибыли 6 спасателей на 2 спецмашинах. Сотрудники извлекли из водоема тела трех человек.

Рядом с озером был припаркован автомобиль Lada Granta, также неподалеку были обнаружены рыбацкие принадлежности.

На месте продолжают работать сотрудники спецслужб, глава администрации поселения и представители районной администрации.

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