Два человека погибли и два ребенка пострадали в страшном ДТП под Тосно

В Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП в результате которого погибли водители двух легковых авто. Три пассажира получили травмы различной степени тяжести.

Авария случилась в субботу вечером, 22 февраля, на 632-м километре автодороги «Россия». Автоледи за рулем Skoda Octavia выехала на «встречку» и столкнулась с Nissan Almera под управлением мужчины.

Как сообщили в пресс-служба ГИБДД, в результате произошедшего водители погибли. Также пострадали несовершеннолетние пассажиры Skoda: тяжелые травмы получила девочка и травмы средней степени тяжести – мальчик. Они находились в детских креслах.

Травмы средней степени тяжести оказались и у пассажира Nissan.

По факту аварии проводится проверка.

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