На Захарьевской сорванный ветром козырек ларька попал в лицо девушке

В центре Северной столицы оторвавшийся с ларька лист фанеры на большой скорости угодил в проходившую мимо женщину. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Все произошло в пятницу днем, 22 февраля, на Захарьевской улице. Лист размером до 1,5 метров рассек жительнице переносицу. Как сообщает 78.ru, пострадавшую доставили в Александровскую больницу.
Из-за угрозы падения других листов фанеры, козырек над ларьком демонтировали.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения.