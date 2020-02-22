На Захарьевской сорванный ветром козырек ларька попал в лицо девушке

В центре Северной столицы оторвавшийся с ларька лист фанеры на большой скорости угодил в проходившую мимо женщину. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Все произошло в пятницу днем, 22 февраля, на Захарьевской улице. Лист размером до 1,5 метров рассек жительнице переносицу. Как сообщает 78.ru, пострадавшую доставили в Александровскую больницу.

Из-за угрозы падения других листов фанеры, козырек над ларьком демонтировали.

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