В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
Петербургу грозит наводнение. Фото: КЗС

В Северной столице из-за угрозы наводнения закрыли затворы Комплекса защитных сооружений.

Дамбу закрыли сегодня в 5 часов вечера. Соответствующее решение было принято в связи с возможным подъемом уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений.

Как сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений, дамба будет закрыта до 9 часов утра 23 февраля.

Не исключено, что сооружение будет закрыто и дольше, определяющим фактором в этом вопросе является погода. Кроме того, остановлено судоходство. Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге разыскивают стрелка, который тяжело ранил прохожего.

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В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения