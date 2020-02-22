В Петербурге разыскивают стрелка: тяжело ранен прохожий

Во Фрунзенском районе Петербурга возбудили уголовное дело по факту уличного конфликта. По словам очевидцев, в ходе стрельбы был ранен один человек.

Все произошло в пятницу вечером, 21 февраля, на Будапештской улице. В 20:35 в отдел полиции поступило обращение от женщина. Она рассказала, что к ней ее позвал прохожий и сообщил, что около дома №19 в него выстрелил неизвестный.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, немного позже полицейским поступило сообщение из больницы о 40-летнем пострадавшем из больницы. Он проживает в одном из домов на набережной Обводного канала.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Идет розыск стрелявшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге пойманы поджигатели Mercedes Benz, на дело они ехали на передвижной кофейне.