Пойманы поджигатели Mercedes Benz на Шаумяна, на дело они ехали на передвижной кофейне

Пойманы поджигатели Mercedes Benz на Шаумяна, на дело они ехали на передвижной кофейне
Злоумышленники облили иномарку бензином и подожгли. Фото: pixabay

В Северной столице правоохранители задержали подозреваемых в поджоге Mercedes Benz на проспекте Шаумяна.

Машину подожгли в среду, 19 февраля, около пяти утра. Пожар с легковушки, принадлежащей 43-летней женщине, перекинулся на рядом стоящий BMW. По факту умышленного уничтожения имущества возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в преступлении. Ими оказались двое безработных мужчин в возрасте 22 и 28 лет.

Установлено, что злоумышленники узнали место парковки Mercedes, подъехали к иномарке на машине, оборудованной под продажу кофе, облили бензином и подожгли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что двое «подвесили» каршеринговый Mercedes на поребрике.

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