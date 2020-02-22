«Поездка была недолгой»: двое «подвесили» каршеринговый Mercedes на поребрике

В Петербурге на Суздальском проспекте двое молодых людей пытались «спасти» каршеринговый автомобиль. Mercedes E-класса застрял на поребрике.

Все произошло сегодня днем, 22 февраля, во дворах. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», молодые люди «подвесили» каршеринг на поребрике, едва выехав с парковочного места.

«Поездка была недолгой», — написал пользователь соцсиальной сети «ВКонтакте».

ДТП проезду других транспортных средств не мешает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании рецидивиста, который устроил поножовщину в парадной жилого дома на проспекте Стачек.