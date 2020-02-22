На проспекте Стачек в парадной рецидивист напал с ножом на жильца дома

В Кировском районе Петербурга мужчина ранил ножом жильца дома по проспекту Стачек. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 21 февраля, около двух часов дня в парадной дома 107. Злоумышленник нанес ножевое ранение мужчине. В результате потерпевший был доставлен в больницу с ранениями различных частей тела.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний гражданин. С места происшествия изъят нож.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге спасают жизнь малышу, отравившемуся средством от тараканов.