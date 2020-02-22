Петербургские врачи спасают младенца, который отравился средством от тараканов

Петербургские врачи спасают младенца, который отравился средством от тараканов
За жизнь ребенка борются врачи. Фото: pixabay

В Северной столице врачи борются за жизнь малыша, который, вероятно, съел таблетку для травли тараканов. Младенец находится в тяжелом состоянии.

Обо всем стало известно в пятницу, 21 февраля. В отдел полиции поступило сообщение из медучреждения. Правоохранителям сообщили, что в больницу поступил ребенок с отравлением.

Как сообщает Piter.tv, выяснилось, что мальчика 2019 года рождения с отравлением госпитализировали из дома по Ленинскому проспекту.

По факту произошедшего проводится проверка и выясняются все обстоятельства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на КАД с четырьмя машинами. Машины не поделили дорогу в районе Софийской улицы.

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