На КАД легковушка влетела в машину и собрала за собой «паровозик»

В Петербурге на КАД произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали сразу четыре автомобиля. Очевидцы отметили, что среди машин оказался каршеринг.
Все произошло в субботу, 22 февраля, на внутренней стороне КАД перед съездом на Софийскую улицу. По словам очевидцев, один из водителей догнал легковушку, а остальные не успели затормозить и влетели во впередистоящие автомобили.
Легковушки собрались в левой полосе. Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании рецидивистов с награбленным имуществом. Злоумышленников поймали в Выборге.