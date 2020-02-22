На КАД легковушка влетела в машину и собрала за собой «паровозик»

В Петербурге на КАД произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали сразу четыре автомобиля. Очевидцы отметили, что среди машин оказался каршеринг.

Все произошло в субботу, 22 февраля, на внутренней стороне КАД перед съездом на Софийскую улицу. По словам очевидцев, один из водителей догнал легковушку, а остальные не успели затормозить и влетели во впередистоящие автомобили.

Легковушки собрались в левой полосе. Информация о возможных пострадавших не приводится.

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