В Выборге задержали двух рецидивистов с награбленным имуществом и инструментами взлома

В Ленобласти оперативники угрозыска задержали с поличным рецидивистов, совершивших квартирную кражу.

Злоумышленников удалось поймать в пятницу, 21 февраля. Правоохранители задержали двоих ранее судимых граждан 40 и 42 лет. При них находилось ворованное имущество общей стоимостью 115,5 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, по данным следствия, подозреваемые проникли в дом №24 по улице Кривоносова в Выборге. Оттуда они вынесли две шубы, ювелирные изделия, ноутбук и женские часы.

Кроме того, у задержанных были изъяты орудия взлома. По факту кражи возбудили уголовное дело.

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