«Торопыга»: легковушка влетела в трамвай на Луначарского

В Северной столице на Луначарского произошло ДТП с участием легкового авто и трамваем. По словам очевидцев, водитель легковушки затормозил об пассажирский транспорт.

Авария случилась сегодня, 22 февраля. По словам очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель за рулем авто попытался проскочить перед трамваем, в результате чего влетел пассажирскому транспорту в бок.

«Торопыга», — написал пользователь в соцсети «ВКонтакте».

В результате произошедшего на участке образовалась небольшая пробка. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об огромных пробках на границе с Финляндией. Автомобилисты вынуждены стоять в них по три часа.