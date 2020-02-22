Петербуржцы стоят по три часа на границе с Финляндией

Петербуржцы стоят по три часа на границе с Финляндией
Автомобилисты жалуются на гигантские пробки. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В продолжительные выходные в честь Дня защитника Отечества на границе с Финляндией образовались огромные пробки. Автомобилисты жалуются, что вынуждены стоять в них по два и более часов.

Наилучшая ситуация наблюдается на МАПП «Светогорск» — там очередь «всего» из 150 автомобилей, в которой предстоит стоять около двух часов.

Согласно данным портала «На Границе.Ру», на пункте пропуска «Торфяновка» очередь уже из около 360 машин, стоять в ней придется около трех часов.

На МАПП «Брусничное» в очереди порядка 200 авто.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пробки на границе с Финляндией и Эстонией начали собираться еще с 21 февраля.

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